Festeggia il Ferragosto in spiaggia ma beve troppo, 21enne di Pabillonis in coma etilico finisce al Brotzu

Ha bevuto troppo durante i festeggiamenti in spiaggia tipici della notte di Ferragosto. Una ventunenne di Pabillonis è finita in coma etilico. Sono state altre persone che erano con lei, moto probabilmente alcuni suoi amici, a notare che stava male e a dare subito l’allarme. Sul posto, ben prima dell’alba di oggi, è arrivata un’ambulanza del 118. Ai soccorritori è bastato poco per comprendere la situazione: la ragazzina aveva esagerato con gli alcolici. Dopo alcuni rapidissimi controlli è stato deciso il trasporto al Brotzu.

La giovane è arrivata all’ospedale ed è stata affidata alle cure dei medici. Non si trova, fortunatamente, in pericolo di vita.