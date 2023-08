Feste private con fuochi d'artificio, la nuova moda pericolosa ad Assemini

È diventata una prassi oramai esplodere i fuochi pirotecnici: certamente uno spettacolo da guardare, mille luci che colorano il cielo di notte, ma se non eseguiti con i giusti accorgimenti, le conseguenze possono essere anche assai disastrose. Incendi, danni a cose o a persone senza sottovalutare il fatto che la città dell’hinterland cagliaritano si trova a due passi dall’aeroporto. L’ennesimo episodio è accaduto ieri notte nei pressi del ponte in via Olimpia, “qualcuno ha acceso la miccia ed è scappato”. Come ben evidenzia un cittadino “esistono però regole ben precise che servono a regolamentare questo tipo di lanci e permettere che ciò avvenga senza disastri.

Parlo di disastri perché proprio nel momento dello spettacolo pirotecnico, come in molti avranno notato, un velivolo commerciale attraversava a bassa quota la zona. Essendo Assemini tra due aeroporti, è molto probabile che il suo spazio aereo sia interessato a traffico a bassa quota.

Perciò, vi prego, per l’incolumità di tutti noi ed evitare bruttissimi incidenti, seguite le regole”. Un appello, quindi, a chi proprio non vuole rinunciare ai festeggiamenti in grande: “Esistono dei moduli precompilati per richiedere autorizzazione e ricevere parere dalle autorità preposte, consultabili, nel caso di fuochi.

Stesso discorso per l’utilizzo di droni. Facciamo festa, più che possiamo, ma con coscienza”.