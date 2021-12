Un pomeriggio di solidarietà e doni per i tanti bimbi ricoverati nell’ospedale Microcitemico di Cagliari. Grazie alla generosità di un gruppo di associazioni cittadine, coordinate da Sardegna Sociale e Metigroup, sono stati consegnati 60 doni per i piccoli ricoverati nei reparti di Oncoematologia pediatrica e Neuropschiatria dell’ospedale cagliaritano. I doni sono stati consegnati da Babbo Natale aiutato dai suoi elfi alla dottoressa Rossella Mura e agli operatori sanitari dei reparti. “Un ringraziamento di tutta la direzione aziendale dell’ArnasBrotzu va alle associazioni e ai volontari che non solo hanno reso possibile questa iniziativa allietando la degenza dei piccoli pazienti, ma che ogni giorno con il loro contributo incondizionato collaborano con a il personale medico e sanitario”.

