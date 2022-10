Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

“È già prevista la pubblicazione dello studio dell’antropologa Joyce Mattu”, aggiunge il sindaco Serafino Pischedda, ” che verrà raccolto in un volume e presentato all’intera comunità in un nuovo incontro”.

“Si è trattato di un lavoro particolarmente complesso”, spiega Joyce Mattu. “Le indagini registrate sono una decina, suddivise in sedici cartelle e dense di racconti e aneddoti rilasciati dagli intervistati, scelti dal gruppo di lavoro per età anagrafica. L’indagine in generale riguarda il ciclo festivo del paese e quindi le feste liturgiche e sacre, il calendario e la loro diffusione e poi le altre festività legate invece al mondo dei balli e della tradizione.

Fonte: Link Oristano

