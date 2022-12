Oristano

La possibilità di organizzarsi piccole vacanze senza ricorrere alle ferie

È vero, l’anno non inizia bene: il 1° gennaio è una domenica. E arriva dopo una vigilia e un Natale caduti nel weekend. Ma non temete: il 2023 è un anno ricco di ponti (ovviamente per le categorie che non lavorano nei giorni festivi). Di seguito il dettaglio.

Gennaio

La Befana cade di venerdì. Le feste di Natale si concludono in bellezza: tre giorni di vacanza senza bisogno di prendere ferie.

Aprile

La Festa della Liberazione, il 25 aprile, è un martedì. Con il ponte di lunedì 24 e, volendo, l’aggiunta di sabato 22 e domenica 23, vi potete dedicare una mini vacanza.

Maggio

La Festa del Lavoro, il 1° maggio, è un lunedì. Tre giorni di riposo con sabato 29 e domenica 30 aprile.

Giugno

La Festa della Repubblica, il 2 giugno, cade di venerdì per un weekend lungo in vista dell’estate.

Agosto

Ferragosto è un martedì. Per chi non sarà già in ferie, si tratta di un fine settimana di ponte, con quattro giorni di festa in pieno agosto.

Novembre

Il 1° novembre, Festa di Ognissanti, è un mercoledì. Le opzioni sono due: ponte lunedì 30 e martedì 31 ottobre (due giorni di ferie) da aggiungere a sabato 28 e domenica 29. Oppure due giorni di ferie giovedì 2 e venerdì 3 novembre, da aggiungere a sabato 4 e domenica 5. In entrambi i casi, con due giorni di ferie, si possono fare cinque giorni di vacanza.

Dicembre

Il giorno dell’Immacolata, l’8 dicembre, è un venerdì. Da aggiungere a sabato 9 e domenica 10. Tre giorni di festa senza prenderne neanche uno di ferie.

E il prossimo anno Natale cadrà di lunedì, così come Capodanno, da aggiungere alla festività di lunedì 1° gennaio 2024.

