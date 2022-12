A Cagliari in tanti trascorreranno il 25 dicembre, domenica prossima, in spiaggia, con tanto di foto sui social a sottolineare l’insolita pur se piacevole condizione meteorologica: sole, cielo sereno e caldo, tanto da potersi anche permettere qualche ora di tintarella. Ma anche nel resto della Sardegna le temperature saranno miti e piacevoli.

Saranno feste di Natale con temperature che si aggireranno ogni giorno intorno ai 20 gradi quelle che aspettano la Sardegna. Tutta colpa (o merito, dipende dai punti di vista) del ciclone subtropicale che raggiungerà anche altre zone dell’Italia come è stato per gran parte dell’autunno.

