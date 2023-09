Feste abusive nel B&B in affitto: sanzionato un maggiorenne e diffidati una decina di minorenni

Oristano

Musica e alcol per soli giovanissimi. Gli inviti venivano tramite social

Prendevano in affitto un Bed-and-Breakfast di lusso con piscina, nell’hinterland di Oristano, e organizzavano feste abusive con musica e alcol per soli minorenni. Sono stati scoperti dalla squadra amministrativa della Questura, di Oristano la Pas, che sotto le direttive del funzionario Matteo Porceddu, è arrivata all’identificazione di un maggiorenne e di una decina di minorenni. Il primo è stato sanzionato per non aver presentato la richiesta della sua attività, come previsto dalla legge. I minorenni, invece, sono stati convocati in Questura insieme ai genitori. Per ora sono stati diffidati.

Il proprietario del B&B non è stato coinvolto, in quanto affittava la struttura regolarmente al maggiorenne.

Secondo quanto accertato dalla polizia la promozione delle serate avveniva attraverso il canale Instagram. Gli agenti, nelle consuete attività di monitoraggio dei social, hanno scoperto il giro abusivo delle feste e bloccato l’iniziativa, legata a un fenomeno che sta prendendo piede anche in Sardegna: nei giorni scorsi una vicenda simile è stata scoperta in Costa Smeralda.

A gestire le feste erano, appunto, un maggiorenne e una decina di minorenni che, in qualità di PR, figura anche questa abusiva, avevano il compito di diffondere le serate sui social e vendere i biglietti.

Le indagini non sono terminate.

La normativa, in questi casi, prevede una sanzione amministrativa che può arrivare sino a 3.098 euro.

Venerdì, 1 settembre 2023