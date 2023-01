Oristano

Il saluto con i colleghi

Nel turno di ieri 31 dicembre hanno indossato la gloriosa divisa dei vigili del fuoco per l’ultima volta.

Tre storici “pompieri” del comando provinciale di Oristano sono andati in pensione, all’età di 60 anni, dopo quasi 40 anni di servizio.

Sono l’ispettore esperto Gianni Senes di Oristano, il capo reparto esperti Antonio (Toto) Piras di Ghilarza e Marziano Figus, originario di Morgongiori e residente a Marrubiu.

Ieri sera sono stati festeggiati dai loro colleghi nella caserma di via Zara. Un saluto particolare che ha commosso ed emozionato non solo i protagonisti ma anche i loro colleghi e i familiari che hanno voluto essere presenti al commiato.

Al cambio di turno tutto il personale si è schierato nel piazzale della caserma e al suono delle sirene e delle luci dei lampeggianti degli automezzi ha salutato i tre nuovi pensionati.

I tre vigili del fuoco, nati nel 1962, hanno una bellissima storia in comune. Oltre ad essere nati in dicembre hanno svolto insieme il servizio militare e partecipato al concorso nazionale dei vigili del fuoco e si sono rincontrati dopo aver svolto servizio in diversi comandi, nella sede di Oristano.

Gianni Senes è stato anche per diversi anni nel comando di Nuoro e nel distaccamento di Ales; Marziano Figus per oltre 22 anni a Milano; e Antonio Piras, ad Oristano e nei distaccamenti di Ghilarza e Ales.

Tutti e tre hanno partecipato ad importanti servizi di soccorso anche nella Penisola, per aiutare le popolazioni colpite da terremoti e alluvioni.

“Nella corso della mia permanenza in Lombardia”, ha ricordato Marziano Figus, “ho lavorato con i miei colleghi per prestare soccorso a tante persone colpite da aventi calamitosi come il terremoto dell’Aquila: difficile dimenticare quei drammatici momenti nei quali hanno perso la vita tantissime persone”.

Gianni Senes e Antonio Piras, invece, non possono certo dimenticare il prezioso lavoro svolto nel corso del ciclone Cleopatra che colpì duramente anche la Provincia di Oristano.

“Per quasi 40 anni ho svolto il mio lavoro con persone che mi hanno aiutato e confortato nei momenti difficili”, ricorda Antonio Piras, “condiviso momenti lieti e tutti insieme abbiamo cercato sempre di aiutare la gente in difficoltà, senza fare distinzioni di colore, ceto sociale, grandi e piccoli. Uomini e donne. Sempre con passione e cercando di dare il massimo. Ieri è stata una bella emozione timbrare per l’ultima volta il cartellino”.