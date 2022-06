Festa per i donatori e l’Avis di San Nicolò d’Arcidano dona al Comune un defibrillatore

San Nicolò d’Arcidano Tre soci hanno ricevuto la benemerenza: Maria Teresa Garau, Cecilia Ariu e Paolo Carta Una grande cerimonia per ringraziare i donatori di sangue sabato scorso a San Nicolò d’Arcidano. L’Avis ha celebrato i suoi iscritti con la “Festa del donatore”, associata alla tradizionale consegna di pergamene che attestano la loro immensa solidarietà. Nell’occasione, l’Avis ha donato al Comune di San Nicolò d’Arcidano un defibrillatore, consegnato al sindaco Davide Fanari prima delle premiazioni. Erano presenti anche il vicesindaco Guido Murtas, l’assessora alla Cultura Viviana Pili e l’assessore al Bilancio Danilo Zedda. Sono stati ben 97 i donatori premiati su un totale di 155 iscritti: un numero in crescita costante nel piccolo centro del Terralbese. «L’anno scorso eravamo 140», ha ricordato Graziella Agus, presidente della sezione arcidanese. «Sono in aumento anche i giovani, che si sono avvicinati all’Avis tramite passaparola», ha aggiunto la presidente.

Durante la festa, sono state distribuite le benemerenze Oro con rubino, che vengono assegnate dopo 30 anni di iscrizione all’Avis e con il raggiungimento di almeno 60 donazioni oppure dopo le 75 donazioni.

Tra i premiati dal dottor Mauro Murgia (responsabile della Struttura regionale di coordinamento per le attività trasfusionali e presidente dell’Avis di Simaxis) e dal presidente provinciale dell’Avis Ignazio Porta, anche Maria Teresa Garau, una delle veterane dell’associazione: iscritta nel 1988, due anni dopo l’istituzione della sezione arcidanese, ha alle spalle 64 donazioni. Poi Cecilia Ariu, iscritta all’associazione dal 1990: conta anche lei 64 donazioni. Infine Paolo Carta, premiato per le sue 86 donazioni, effettuate a partire dal 1996.

Paolo Carta riceve la benemerenza dal presidente provinciale dell'Avis, Ignazio Porta

Ora l’Avis guarda al futuro ed è al lavoro per incrementare il numero di giovani iscritti: «Da settembre, vorremmo coinvolgere i centri di aggregazione, le squadre di calcio e gli appassionati di mountain bike. Stiamo organizzando degli incontri per spiegare quanto sia importante donare il sangue», ha anticipato la presidente Graziella Agus. Lunedì 6 giugno 2022

Il dottor Mauro Murgia consegna a Maria Teresa Garau l'attestato di benemerenzaCecilia Ariu premiata da Mauro Murgia

