Nurachi

Celebrazioni e programma con tutti gli eventi

La comunità di Nurachi è pronta a festeggiare Sant’Agostino. Tanti gli eventi religiosi in programma, che coinvolgeranno i fedeli dalle prime luci del mattino, fino a proseguire la sera con gli spettacoli in piazza, per quattro giorni dal 27 al 30 agosto.

Primo appuntamento all’insegna della devozione, domani – sabato 27 agosto – alle 5, con la partenza della processione a piedi dei fedeli, che accompagneranno la statua del santo alla borgata marina di San Giovanni di Sinis. Arrivo previsto per le 7:30, quando verranno innalzati i cori de “Is Coggius”, animati dalla fisarmonica di Gianni Ore e l’organetto di Thomas Iellico. La giornata si concluderà con la celebrazione dei vespri in onore di Sant’Agostino (alle 19) e una messa (19:30).

Domenica 28 agosto si aprirà con la messa in chiesa a Nurachi alle 7:30, seguita alle 10 da una processione solenne, con i simulacri di Sant’Agostino e San Giovanni per le strade di San Giovanni di Sinis: anche in questa occasione sarà presente la musica della tradizione di Gianni Ore e Thomas Iellico. Seguirà una messa solenne.

I festeggiamenti religiosi continueranno lunedì 29 agosto, con un’altra processione delle statue dei due santi a San Giovanni di Sinis e una messa alla fine del corteo. Il pomeriggio, alle 16:30, si partirà nuovamente in compagnia del simulacro di Sant’Agostino in direzione Nurachi, con la musica della fisarmonica di Gianni Ore e dell’organetto di Thomas Iellico. L’arrivo dei fedeli è previsto per le 19:30.

Gli appuntamenti civili inizieranno il 29 agosto, in piazza di chiesa a Nurachi. Alle 21, la quinta edizione del Nuràki music & beer fest, la festa della birra con degustazione gratuita di pasta alla campidanese. La rassegna gastronomica avrà come intrattenimento musicale le esibizioni degli artisti della musica sarda Giuseppe Muggianu (chitarra e voce) e Pierpaolo Vacca (organetto), il duo Kumalibre & Rhamez, la band Sa Razza e il dj Alex Mra.

I festeggiamenti di Sant’Agostino si chiuderanno martedì 30 agosto alle 21:30, sempre in piazza di chiesa a Nurachi, con la commedia dialettale Sa pingiada di Lorenzo Argiolas, interpretata dalla compagnia teatrale Muredda di San Gavino. A seguire, l’estrazione dei biglietti della lotteria.

Tutti gli eventi sono a cura dell’associazione culturale comitato permanente Sant’Agostino, in collaborazione con il parroco, il Comune e la Pro loco di Nurachi, insieme al comune di Cabras e al comitato Leva 72 Nurachi.

Venerdì 26 agosto 2022