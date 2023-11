Festa di Halloween finita in tragedia: morti in un incidente due ragazzi di 24 e 26 anni, due feriti gravi

Ennesimo, inaccettabile dramma della strada, questa volta a Milano, su Viale Forlanini. L’impatto fatale è avvenuto questa mattina all’alba. Le vittime sono due, entrambe giovanissime, due ragazzi di 24 e 26 anni, che viaggiavano insieme sulla stessa auto. Il 26 enne che era alla guida è morto sul colpo, mentre l’amico ha fatto solo in tempo ad arrivare al pronto soccorso dell’Ospedale San Raffaele prima di morire per la gravissime lesioni riportate.

I due giovani erano su una Peugeot insieme ad altri 4 amici 20 enni e stavano rientrando da un festa di Halloween. L’auto, stando alle prime ricostruzioni, si è schiantata contro altre due auto, una Golf (con a bordo un ragazzo di 25 anni e altre sue persone) e un’Opel (con a bordo una famiglia con una bimba di 8 anni), che si erano tamponate poco prima. Il 25enne alla guida della Golf responsabile del primo incidente è stato verificato viaggiasse ad una velocità elevata ed è risultato positivo all’alcool test. In totale sono state 12 le persone coinvolte in questo duplice incidente, e due sono attualmente ricoverate all’Ospedale Niguarda in gravi condizioni.