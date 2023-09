Festa dello Sport e Marcialonga, a Terralba due giorni di sfide e scoperte

Terralba

Inaugurato il percorso della Route SS 126 inserita in “Terralba, paese dei bikers”

Tanto sport e solidarietà lo scorso fine settimana a Terralba con la Festa dello Sport 2023 e la 37ª edizione della Marcialonga. Tra dimostrazioni e sano divertimento anche il rombo dei motori con la cerimonia d’inaugurazione di “Terralba, Paese dei bikers” e della Route SS 126.

A partire dalle 15,30 la piazza dei Caduti sul lavoro ha accolto le associazioni sportive del paese. “La festa è tornata, dopo un blocco dovuto alla pandemia”, ha spiegato il vicesindaco e assessore allo Sport Andrea Grussu. “Le quindici associazioni hanno accolto con entusiasmo il rinnovo di quella che ormai una tradizione. Abbiamo ospitato tante discipline, dal basket alla pallavolo, dal motocross all’atletica, dagli scacchi alle arti marziali, passando per la danza e il corpo libero”.

La giornata è stata all’insegna della solidarietà. “Era presente un chiosco gestito dalla Consulta e dalla Polisportiva, le somme raccolte saranno usati per i lavori della sede di allenamento dell’associazione e per l’attività di altri enti”, ha aggiunto Grussu.

Alle 16, circa quaranta motociclisti sono partiti per un lungo percorso di inaugurazione dell’itinerario della Route SS 126, inserita nel progetto che renderà Terralba a misura di bikers. “I cartelli con le indicazioni sul percorso sono stati allestiti e inaugurati sia in paese che a Marceddì e Tanca Marchesa”, ha detto il vicesindaco.

“Una giornata dedicata alla promozione delle attività sportive, pensata per far conoscere a grandi e piccini tutte le possibilità che il territorio offre grazie alla presenza di tante associazioni e realtà sportive”, ha spiegato l’Amministrazione guidata dal sindaco Sandro Pili, che ha preso parte al tour dei bikers.

Domenica Terralba è stata invece la meta di arrivo per tanti marciatori giunti da tutta l’Isola con la Marcialonga “2° Memorial Cenza Schirru”, organizzata dagli Amatori Terralba. “Abbiamo avuto 165 iscritti alla marcia competitiva e 9 alla non competitiva”, ha spiegato il presidente Guido Marongiu. “Tanti provenivano da Terralba e dall’Oristanese o da paesi vicini, come San Gavino, ma abbiamo avuto anche molti partecipanti da Cagliari, Olbia e Sassari”.

A conquistare i primi posti assoluti sono stati Roberta Ferru nella gara femminile e Abdelkader Oualid tra gli uomini, entrambi arrivati da Cagliari. “Quest’anno abbiamo deciso di ridimensionare il percorso da Marceddì a Terralba: dai 14 chilometri tradizionali siamo passati a 9,9, con punto di arrivo non più nel centro del paese, ma al vivaio Sentiero Verde”, ha aggiunto Marongiu. “In questo modo abbiamo attirato più partecipanti”.

“È necessario ringraziare le associazioni che sono state il fulcro di queste belle giornate di sport”, ha concluso Andrea Grussu.