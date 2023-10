Festa della Malvasia a Mandas, weekend di svago e tradizioni

Cultura, tradizione e divertimento si fondono in un’unica esperienza in programma sabato e domenica per la “Festa della Malvasia”: degustazioni, musica e balli ma soprattutto la scoperta “del meglio del nostro territorio, tra profumi avvolgenti e sapori unici” annuncia il Comune. Un ricco weekend per tutti i gusti quello che si appresta a vivere il centro dell’hinterland cagliaritano che spalancherà le porte ai visitatori in occasione della terza edizione della kermesse dedicata al succo prelibato del vitigno a frutto bianco. Un mix tra intrattenimento, arte e cultura segnerà le giornate promosse dalle istituzioni locali che attendono migliaia di persone per l’occasione. Sabato sarà il cuore della festa, il momento clou, “un’esperienza straordinaria di degustazione e intrattenimento”: alle 17 è prevista l’apertura dei Magasinus, i tesori vitivinicoli del territorio che potranno essere assaporati nelle suggestive location di piazza Chiesa, Casa Pilleri/Curgiolu e Casa Baldussi in via Garibaldi, Casa eredi Pietro Dessì, via IV Novembre, Casa Dessy, via Gramsci, Casa Musiu, via Roma, Ex Ludoteca, piazza Rodari.

Musica itinerante con l’Associazione Musicale “G. Verdi” Street Swing Rock Band di Muravera, mostra dei bambini e tanto cibo e un invito ai visitatori di votare le opere dei bambini a Casa Dessy. “La creatività dei più giovani è un tesoro da scoprire”. Alle 21, la proclamazione dei vincitori alla Gara delle Malvasie dell’edizione 2023. Bancarelle, hobbisti e street food in piazza Roma, piazza Chiesa e via Gramsci faranno da cornice durante tutta la giornata.

Domenica spazio anche ai più piccoli con musica e spettacoli e immancabile sarà il torneo di biliardino.