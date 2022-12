Oristano

Le previsioni del tempo

È in arrivo una nuova perturbazione sulla Sardegna i cui primi segnali si avvertiranno giovedì, giorno dell’Immacolata, con annuvolamenti in graduale aumento in tutta Italia.

Secondo le previsioni di Arpas la giornata sarà caratterizzata da cielo inizialmente poco nuvoloso, con copertura in progressivo aumento. Le temperature, tuttavia, saranno in aumento in entrambi i valori.

I venti, inizialmente deboli occidentali, avranno un progressivo rinforzo e rotazione da sud.

I mari saranno localmente molto mossi in serata.

Lunedì, 5 dicembre 2022

