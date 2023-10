Festa ad Ales per i 100 anni di Verina Olla, la più longeva fra gli apicoltori sardi

Alla presenza dei parenti e dei compaesani, il sindaco di Ales Francesco Mereu, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, ha donato a Verina Olla una targa ricordo, mentre il parroco don Emanuele Deidda ha fatto recapitare alla festeggiata un omaggio floreale. Ieri quindi la grande festa in famiglia.

Grande festa ad Ales, venerdì scorso, per i 100 anni di Verina Olla, l’apicultrice più longeva della Sardegna. L’importante ricorrenza è stata ricordata nel corso della mattinata con una messa officiata in cattedrale dal vicario generale del vescovo Pier Angelo Zedda, che, nell’illustrare le parole del Salmo 89 “Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore”, ha voluto ricordare quanto sia importante il valore del dono della vita, in ogni attimo del suo svolgersi.

Tecniche che Verina Olla ha insegnato al nipote Luigi Manias. Particolarmente abile anche nella produzione dell’abbamele, la sua figura in passato è stata al centro di alcuni studi antropologici e documentari che ne hanno documentato l’attività e i metodi di lavoro tradizionali.

La nuova centenaria di Ales non si è mai sposata, ma è stata una straordinaria zia per tutti i suoi nipoti, che non sono voluti mancare a questo importante appuntamento, per godere ancora una volta della sua leggera ironia.

A un amico di famiglia che si augurava di potere festeggiare i suoi 100 anni assieme all’anziana donna, Verina Olla ha risposto che l’avrebbe ben volentieri aspettato. Alla fine dell’intensa giornata ha però confessato di essersi stancata e di non volere perciò partecipare ai festeggiamenti per i suoi 200 anni.