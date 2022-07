Uras

Eventi per grandi e piccoli, con il ritorno della Corrida

Manca poco alle celebrazioni di Santa Maria Maddalena, patrona di Uras. I cittadini si preparano a quattro giorni all’insegna del divertimento, organizzati dallo storico comitato Santa Maria Maddalena. Non mancherà tuttavia la tradizionale processione, dove i fedeli accompagneranno la statua della santa per le vie principali del paese. Si svolgerà nel giorno dedicato alla patrona urese – venerdì 22 luglio – alle ore 10, seguita dalla messa in parrocchia. Alla sfilata, parteciperanno anche l’associazione “Launeddas del Sinis”, donne e uomini in costume tradizionale e associazioni ippiche.

Per la processione, le vie del paese saranno abbellite dai fiori e dalle piante degli abitanti dei vicinati compresi nelle strade del corteo, iscritti al concorso “Cuncodra su bixiau”, giunto alla quarta edizione dopo due anni di stop dovuti alla pandemia. L’obiettivo non sarà soltanto quello di mostrare al meglio il proprio estro creativo, ma sarà anche un’occasione per incontrarsi e lavorare fianco a fianco, per creare rete tra le persone e riattivare i rapporti di vicinato che si stanno sempre più perdendo nel corso degli anni.

In programma un ricco calendario di festeggiamenti civili. Si inizia giovedì 21 luglio, con lo spettacolo pirotecnico della ditta Magic Stars di Pabillonis, di fronte alla chiesa di Sant’Antonio. Poi, la festa si sposterà in via Grazia Deledda, nello spiazzo antistante la scuola elementare, con ben due eventi: il gioco “Mister quiz Sardegna” e il concerto di musica trap dei giovani artisti locali Hazhald & Crazium del gruppo musicale di Uras Wip Studio.

Appuntamento per i più piccoli venerdì 22, con una serata dedicata ai bambini con giochi gonfiabili e truccabimbi alle 19 in via Grazia Deledda. Sempre venerdì in via Grazia Deledda, alle ore 22.30 si esibiranno la rock cover band lombarda Cristoni d’Avena, per uno spettacolo incentrato sulle migliori sigle dei cartoni animate in chiave rock. Sarà l’unica tappa sarda del gruppo. Dopo il concerto, ci sarà il dj set di Stefano Vargioni.

Sabato 23 sarà la volta della band folk-rock emiliana Modena City Ramblers, anche loro calcheranno il palco di via Grazia Deledda alle 22.30. Chiuderà la serata il dj set di Laradjonlina.

La festa si concluderà domenica 24 dalle ore 20, con lo spettacolo danzante del trio I Trend accompagnati dall’orchestra, seguiti dallo show del comico Nicola Cancedda “La Corrida 6.0, dilettanti allo sbaraglio”, giunto in paese al sesto anno.

