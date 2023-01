Aidomaggiore

I giovani del paese hanno voluto comunque onorare la tradizione

Niente falò per Sant’Antonio Abate in piazza San Gavino, ad Aidomaggiore. L’atteso appuntamento era saltato già nel 2021 e nel 2022 a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia, quest’anno invece non è stato possibile riproporlo a causa degli alti costi per il piano sicurezza.

Il Comune ha avuto qualche difficoltà e i giovani del piccolo centro del Guilcier, per rispettare la tradizione, hanno deciso di realizzare un falò nelle campagne del paese.

“Da tantissimo tempo il 16 gennaio la piazza San Gavino ospita il tradizionale falò in onore del santo per salutare la fine dell’inverno”, spiega uno dei giovani di Aidomaggiore. “Ma quest’anno il Comune ci ha chiesto un progetto comprensivo delle misure di sicurezza. Ci sarebbe costato oltre 700 euro. Così per rispettare l’antica tradizione abbiamo deciso di accendere il falò in un terreno privato”.

Una mezza festa, insomma, che i giovani di Aidomaggiore hanno voluto onorare, accendendo la grande tuva per Sant’Antonio e organizzando la consueta cena vicino al fuoco.

Martedì, 17 gennaio 2023

