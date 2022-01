Gli auguri dei sindaci di Barumini e Gesturi e della sorella minore

BARUMINI. Festa nella comunità integrata comunale per anziani “Casa Zapata” di Barumini, intitolata alla marchesa Concetta Ingarao, gestita dalla cooperativa Adi 2009, per il centotreesimo compleanno di Luigina Figus. L’ultracentenaria terzogenita dei 9 figli (7 femmine e 2 maschi), di Vincenza Serra e Antonio, entrambi rampolli di due famiglie benestanti, è nata a Gesturi il 17 gennaio 1919, di venerdì, il giorno in cui la chiesa cattolica venera Sant’Antonio Abate. Tzia Gina ha frequentato le cinque classi della scuola elementare e ha conseguito la licenza con buoni voti. Ha avuto una infanzia e una adolescenza serena. Si è sposata nei primi anni cinquanta del secolo scorso a Gesturi, nella chiesa parrocchiale di Santa Teresa d’Avila, con Mariano Murru, un possidente terriero di Barumini. Dopo il matrimonio si è trasferita a vivere a Barumini. Non ha avuto figli come avrebbe desiderato e tutt’ora se ne rammarica. Da oltre dieci anni vive nella comunità alloggio.

Fonte: La Nuova Sardegna

