Andrea Mascia di Cagliari, 10 anni, è il campione sardo di Creator Lego. Il giovanissimo ha trionfato alla competizione che si è svolta nel museo del mattoncino di Sestu, organizzata dalla Karalisbrick. Con quasi duemila voti ha conquistato il primo posto, presentando il diorama dal titolo “La leggenda del dragone cinese”. Il podio è stato completato dal capoterrese Davide Vacca e da Leonardo Cocco, altro bimbo prodigio con i Lego, originario di Sant’Antioco. Questo è il podio secondo il giudizio dei 9310 votanti e le 23 associazioni Lego, arrivate da tutta Italia, che hanno partecipato alla votazione. Un bellissimo risultato che dimostra che, nel 2022, può e deve esserci ancora spazio, tra i piccoli, per i giochi classici e non solo per quelli, totalmente virtuali, che si possono trovare nei cellulari.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail