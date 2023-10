Ferrari, storia e trionfi: a Cagliari tutti i segreti del cavallino rampante

Si terra’ questo pomeriggio alle 18 , all'”Airport Library ” dell’ Aereoporto di Cagliari-Elmas , il Convegno ” Di Ferrari, Auto e Trionfi ” . L’evento proporra’ un ideale viaggio nel tempo alla scoperta delle radici del successo del ” Mito Ferrari ” , a partire dalle origini grazie all’ impegno ed alla passione del suo fondatore fino alla partecipazione agli eventi sportivi e al conseguimento dei trionfi che hanno fatto della rossa un simbolo assoluto di tecnica stile e innovazione ammirato in tutto il mondo . Particolarmente interessante inoltre il legame tra la rossa e gli aerei , infatti fu proprio da un asso dell’ aereonautica quale fu ” Francesco Baracca “, che Enzo Ferrari mutuo’ il simbolo del famoso ” Cavallino Rampante “, emblema del grande aviatore italiano , utilizzandolo per la sua prima scuderia . L’ Asso italiano grazie alla sua vocazione militare nella Cavalleria, fece disegnare sulla carlinga del suo aereo un Cavallino rampante come proprio simbolo p

ersonale di riconoscimento, emblema che lo accompagnera’ nel corso di tutte le sue missioni . Enzo Ferrari nel lontano 1945 fece ridisegnare il cavallino rampante da un giovane incisore milanese tale ” Eligio Gerosa “, che due anni dopo realizzo’ il logo ufficiale della Scuderia Ferrari. Durante l’ incontro verra’ presentato il libro di Gianni Agnesa ” 312P One of Ferrari’s most beatiful racers ” ( Editore McKlein ) , che ha ottenuto il secondo premio al ” Motor World Press Award ” del 2020 ed e’ gia’ alla sua seconda ristampa . Verranno inoltre illustrate le caratteristiche tecniche della famosa 312 P e si parlera’delle gare che hanno viste protagoniste le piu’ belle Ferrari degli anni 60 e 70, non senza aneddoti , curiosita’ e particolari inediti . Un appuntamento per appassionati e non , assolutamente da non perdere .