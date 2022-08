“Molto soddisfacenti sono stati i risultati del servizio di controllo e prevenzione”, si legge in una nota del Comando provinciale, “dei reati contro il patrimonio e di quelli legati allo spaccio di sostanze stupefacenti e all’abuso di sostanze alcoliche tra i più giovani. In particolare, i 428 servizi esterni effettuati sulle principali arterie stradali e su obiettivi sensibili hanno consentito di azzerare i reati contro il patrimonio – nessuna denuncia ricevuta – e scongiurato ulteriori incidenti stradali gravi”.

Sempre due le persone denunciate per minacce gravi e porto ingiustificato di coltelli. Altre quattro persone, tutte con diversi precedenti, sono state denunciate per possesso ingiustificato di attrezzi da scasso e grimaldelli.

Due automobilisti sono stati denunciati per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e altre due persone sono state sorprese al volante in stato di ebbrezza.

Fonte: Link Oristano

