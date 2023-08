Ferragosto in chiaroscuro, sold out a macchia di leopardo - Notizie

Calo delle presenze negli alberghi tra l'8 e il 10 per cento a luglio. E ad agosto tra il 4 e il 5 per cento. Con la più classica delle mappe del turismo a macchia di leopardo: in alcune zone dell'Isola ci sarà sold out per Ferragosto. Ma in altre...

Fonte: Ansa Sardegna