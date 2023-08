Ferragosto di fuoco nell’Oristanese: sfiorati i 38 gradi. Farà ancora più caldo nei prossimi giorni

Anche se non hanno l’accuratezza e l’affidabilità di una stazione meteorologica, i rilevatori di temperatura esterna su alcune auto hanno segnalato 50°C nella zona del Barigadu.

È l’effetto dell’anticiclone africano Nerone, che ha portato una nuova ondata di calore in tutta Italia. La colonnina di mercurio tornerà a toccare anche i 40 gradi, fissandosi intorno ai 35-38 ovunque.

Il gran caldo ha accompagnato il Ferragosto in provincia di Oristano, dove le temperature hanno superato quasi ovunque i 35 gradi: valori oltre la media stagionale.

La provincia di Oristano è stata tra le più calde in Sardegna. Una temperatura superiore è stata rilevata solo a Ozieri, dove la massima ha raggiunto i 39°C.

Oggi le massime arriveranno a 38°C secondo le previsioni di Sardegna Clima Aps e il termometro raggiungerà i 40° C nella giornata di venerdì 18 agosto. Nel fine settimana del 19 e 20 agosto, con tutta probabilità, l’anticiclone raggiungerà il suo apice, ma afa e caldo rimarranno protagonisti anche nei giorni successivi. L’anticiclone africano dovrebbe durare almeno fino ai prossimi 23 o 24 agosto.

In particolare nelle zone interne della Sardegna si potrebbero raggiungere anche i 40°C all’ombra: diversi gradi in meno rispetto ai record di luglio, ma valori comunque eccezionali per il periodo.

Mercoledì, 16 agosto 2023