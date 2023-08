Ferragosto da bollino rosso anche negli ospedali della provincia di Oristano

Oristano

Medici insufficienti. Problemi col servizio delle ambulanze

Non solo nelle spiagge e sulle strade. Si annuncia un Ferragosto da bollino rosso anche negli ospedali e nei servizi sanitari della Provincia di Oristano, a causa del gravissimo problema legato alla mancanza di personale medico, al quale l’Asl sta cercando di fare fronte.

Come da tradizione è previsto nei prossimi giorni un picco di ricoveri, specie di persone anziane, nei reparti di degenza del San Martino, del Mastino di Bosa e nell’Ospedale di Comunità del Delogu di Ghilarza. Un incremento degli arrivi a cui corrisponde però un calo delle presenza di personale sanitario, che, già al lumicino, è in parte assente per godere delle ferie obbligatorie e in parte dirottato a garantire la copertura dei turni in reparti altrimenti costretti alla chiusura.

Fra le situazioni più critiche quella del reparto medicina del San Martino, che, dopo l’emorragia di professionisti dei mesi scorsi, al momento può contare solo su 5 medici, troppo pochi per garantire la presenza durante le 24 ore. Da qui il ricorso, già da tre settimane, a medici richiamati da altri servizi o reparti, costretti a loro volta a rimanere scoperti per alcuni giorni. Come l’ambulatorio di pneumologia, ultimo piccolo presidio superstite dopo lo smantellamento del reparto di eccellenza operativo fino a due anni fa, in cui le visite sono annullate e rinviate per alcuni giorni alla settimana. Quelli in cui l’unico specialista rimasto è chiamato a coprire i turni della Medicina.

Per poter assicurare la copertura di tutti i turni, sempre in Medicina, si è dovuto impiegare anche l’unico medico rimasto in servizio, dopo l’assenza del collega ora in ferie, all’Ospedale di Comunità di Ghilarza. In questo presidio i ricoveri sono ripresi una settimana fa, successivamente allo stop di due settimane. Inevitabile quindi all’Osco di Ghilarza l’assenza del medico per alcuni giorni alla settimana, proprio in un periodo in cui c’è la possibilità di occupare tutti i 20 posti disponibili, anche con arrivi da fuori provincia. In sua assenza si ricorre all’unico medico rimasto nel 118, ovviamente non disponibile sulle 24 ore.

Una situazione critica, rispetto alle regole di accreditamento del servizio.

Scenario più o meno simile anche al Mastino di Bosa, dove, con il reparto sempre al limite della capienza, il personale medico della Medicina, ora ridotto ulteriormente dalle assenze per ferie, deve fare fronte anche alle emergenze del Pronto Soccorso nel caso di arrivi di codici rossi non fronteggiabili con i medici in affitto, che pure dovrebbero essere stati incrementati con personale medico specializzato. E così continua a capitare che un medico della medicina debba lasciare sguarnito il reparto e anche spostarsi per accompagnare in ambulanza un ricoverato in altra struttura.

Sempre negli ospedali oristanesi in questi giorni è garantita, inoltre, solo l’attività chirurgica di urgenza, con la sospensione degli interventi programmati.

La grave emergenza non fa eccezione per i servizi del 118, di cui invece sarebbe richiesta la massima efficienza specie in questo periodo di affollamento turistico. Nelle 4 postazioni dell’Areus di Oristano, Bosa, Ghilarza e Ales, sono sempre più frequenti i turni che non possono contare sulla presenza del medico e quindi garantire interventi con ambulanze medicalizzate. Le situazioni più critiche a Bosa e Ghilarza che hanno solo un medico ciascuno, ma sono insufficienti a coprire le 24 ore anche i 4 medici di Oristano e i 5 di Ales. Da qui il ricorso, quando possibile, agli straordinari o all’impiego di specializzandi, purché in possesso di qualificazione di medicina di emergenza territoriale.

Giovedì, 10 agosto 2023