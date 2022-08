Ferragosto: 16 denunce nell'Oristanese in controlli Cc - Sardegna

Quasi 100 esercizi pubblici controllati, 16 persone denunciate, 46 infrazioni al codice della strada contestate. È il bilancio dell'operazione Ferragosto sicuro condotta dai carabinieri del Comando provinciale di Oristano che nel corso del fine settimana e fino a ieri notte hanno intensificato i controlli per frenare lo spaccio, i crimini in genere ma anche l'abuso di sostanze alcoliche per chi poi si mette alla guida.

Ben 428 i servizi esterni eseguiti che hanno visto il coinvolgimento delle Stazioni e delle Compagnie di Oristano, Mogoro e Ghilarza. Delle 16 persone denunciate 7 dovranno rispondere di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe, tre di spacco e due di minacce e porto illegale di arma da taglio. Eseguite otto perquisizioni personali ma anche in auto e in abitazione, identificate 1.635 persone e controllati 1.107 veicoli. Ritirate anche cinque patenti.

Fonte: Ansa Sardegna