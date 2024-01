Cabras

Controlli dei carabinieri contro la pesca abusiva

Aveva in auto 12 chili di pesce che pensava di vendere porta a porta. Fermato dai carabinieri per un controllo, un pensionato di Cabras si è visto contestato una serie di violazioni delle norme sul commercio e sulla tracciabilità dei prodotti.

Oltre a sequestrare i prodotti ittici, i carabinieri hanno contestato sanzioni amministrative per un totale di 5.500 euro.

Oltre alla mancata autorizzazione alla vendita ambulante, le violazioni riguardavano il trasporto di prodotti ittici freschi con un veicolo non idoneo e la mancanza di informazioni per la tracciabilità dei prodotti.

Dopo una recente riunione in Prefettura del Comitato provinciale per l’ordine e sicurezza pubblica sul problema della pesca abusiva e dei furti, i carabinieri della Compagnia di Oristano hanno svolto dei controlli in alcuni esercizi commerciali, nei mercati rionali e sulle strade, in alcuni punti di passaggio.

Nei mesi scorsi anche i Nas di Cagliari erano stati coinvolti nei controlli sulla regolarità delle attività di pesca e sulla sicurezza alimentare. Le ispezioni in alcune attività commerciali e della ristorazione nell’Oristanese si erano concluse con diverse sanzioni.

Sabato, 20 gennaio 2024