“Le ricerche erano iniziate lo scorso 4 gennaio – ricordano dalla Prefettura – ed erano finalizzate ad individuare una persona scomparsa e forse in pericolo di vita. I carabinieri nei centri abitati e la forestale ed i vigili del fuoco con i volontari hanno perlustrato le campagne e anche le zone montane vicine senza poter individuare lo scomparso. Il nostro dovere è terminato qui, con le ricerche che sono andate avanti per oltre una settimana. Non sappiamo se all’uomo sia accaduto un incidente, se si sia allontanato volontariamente o possa essere rimasto vittima di altro. A questo punto eventualmente ogni decisione spetta alla magistratura”.

