Incidente venatorio stamattina nelle campagne di Seulo, al confine tra il Sud Sardegna e il Nuorese. Un cacciatore è stato ferito, dopo essere stato centrato da una fucilata. L'uomo è stato soccorso dai medici del 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale Brotzu di Cagliari.

Sul posto per ricostruire la dinamica dell'incidente sono intervenute le forze dell'ordine. Ancora non è chiaro se l'uomo sia stato centrato da un proiettile o da una rosa di pallini vagante o sia stato ferito per sbaglio da un compagno di battuta.

Fonte: Ansa Sardegna