Ferito da colpo di fucile durante una battuta di caccia - Sardegna

Un cacciatore di 58 anni è stato medicato domenica al pronto soccorso dell'ospedale di San Gavino per una fucilata al ginocchio.

L'uomo è stato dimesso non prima di aver rilasciato le sue dichiarazioni ai carabinieri, chiamati dai medici del nosocomio.

Il 58enne, che lavora come carrozziere, ha confermato che domenica mattina si sarebbe recato in località Molinus ad Arbus per una battuta di caccia in solitaria. E mentre si trovava in campagna sarebbe stato raggiunto al ginocchio da un proiettile di una rosa di pallettoni.

Nessuno lo aveva soccorso e lui si era recato da solo in ospedale. I carabinieri hanno avviato le indagini per individuare il cacciatore responsabile del ferimento accidentale.

Fonte: Ansa Sardegna