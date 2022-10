Ferito al volto in pieno centro ad Alghero, è giallo - Sardegna

(ANSA) - ALGHERO, 29 OTT - Un uomo è stato ferito al volto in via XX Settembre in pieno centro ad Alghero. Ancora da ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, tanto che non è chiaro se sia stato colpito da una o più coltellate o da una pallottola di pistola. L'uomo, dell'età di circa 40 anni, è finito in ospedale in gravi condizioni. Sul posto i carabinieri della compagnia di Alghero che indagano sul fatto e sono alla ricerca dell'aggressore. (ANSA).



