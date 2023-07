Feriti e vittime per i guardrail maledetti a Quartu, la promessa: "Test per mettere il primo a pericolosità ridotta"

C’è chi ha perso la vita, il caso più recente è quello del 17enne Jacopo Barbarossa, ma anche chi è rimasto ferito in modo più o meno grave. Al di là delle colpe su questo o quell’incidente, i guardrail sulla Provinciale 17 a Flumini di Quartu sono stati maledettamente protagonisti delle cronache degli ultimi anni. Strada di competenza della Provincia prima e della Città Metropolitana poi, il Comune ha cercato più volte di rimarcare l’urgenza di tutta una serie di lavori. E, a pochi giorni di distanza dall’ennesima croce, dalla stessa Città Metropolitana di Cagliari arriva un primo e importante sussulto: “Abbiamo avviato una collaborazione con un’associazione di motociclisti per fare un test su un tratto di strada della Provinciale 17 mediante l’installazione di un nuovo guardrail specifico e omologato per ridurre la pericolosità per i motocicli”, spiega il consigliere metropolitano delegato alla Viabilità, Antonello Floris. Una svolta chiesta da tanto tempo da numerose realtà, non solo associazioni di motociclisti ma anche semplici cittadini, per non parlare degli stessi quartesi. Bisogna vedere tra quanto tempo i test si tradurranno in realtà.

“Come Città Metropolitana abbiamo da tempo in esecuzione interventi di manutenzione per il miglioramento della sicurezza e della percorribilità delle strade provinciali, che includono la bitumatura, il ripristino delle barriere laterali e della segnaletica verticale e orizzontale”. Vale a dire, vernice bianca e gialla a seconda delle esigenze piazzata, idem gli asfalti nuovi: restano solo da eliminare i tanto aguzzi e spesso letali guardrail.