Ferita in scontro a Sassari, muore in ospedale dopo 24ore - Sardegna

(ANSA) - SASSARI, 26 SET - È morta in ospedale, dopo 24 ore di agonia, Alessandra Onida, 48 anni di Nuoro, coinvolta ieri in un incidente stradale al centro di Sassari. I familiari hanno dato l'assenso alla donazione degli organi. La donna viaggiava sul sedile posteriore di una Fiat Punto, guidata da Anna Gusai, 46anni di Nuoro: erano le 15.30, l'auto percorreva via Torres e all'incrocio con via Diaz si è scontrata con una Bmw condotta dal 27enne di Sassari, Mattia Rassu. L'impatto violentissimo ha scaraventato la Punto contro la parete di un palazzo e secondo i riscontri della Polizia Locale di Sassari, Alessandra Onida sarebbe stata sbalzata fuori dall'abitacolo. Ricoverata nel reparto di Rianimazione del Santissima Annunziata di Sassari, la donna è morta poche ore fa.

Nell'incidente sono rimaste ferite altre tre persone: i due conducenti delle auto e un secondo passeggero della Punto che è arrivato in arresto cardiaco al pronto soccorso ed è stato salvato dai medici. Sul posto sono intevenuti i Vigili del fuoco e il 118.

Gli agenti della Polizia locale, coordinati dal dirigente Gianni Serra, hanno acquisito le immagini registrate da alcune telecamere di videosorveglianza della zona e stanno ricostruendo l'accaduto. La Procura di Sassari ha aperto un'inchiesta, affidata alla pm Enrica Angioni, per stabilire eventuali responsabilità. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna