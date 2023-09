Feriscono 3 studenti con l’auto e scappano: denunciati un operaio e un allevatore a Sardara

Coinvolti in un incidente stradale scappano senza soccorrere i feriti. Nei guai un allevatore e un operaio di Sardara. Ieri i carabinieri di Guspini hanno deferito in stato di libertà alla Procura, per fuga in caso di incidente stradale con danni alle persone e omissione di soccorso, un 55enne e un 47enne, il primo allevatore e il secondo operaio, entrambi noti alle forze dell’ordine. Le indagini sono partite dopo un incidente stradale avvenuto nella notte a Sardara.

I due uomini, a bordo di un’autovettura BMW, in località Santa Maria Aquas erano rimasti coinvolti in un sinistro stradale con una Fiat Punto, condotta da un 19enne studente di San Gavino. A bordo di questa seconda auto c’erano un 18enne e una 20enne, entrambi studenti di San Gavino. Dopo l’impatto, in cui la macchina di questi ragazzi aveva avuto la peggio, i due denunciati avevano abbandonato il luogo di sinistro senza prestare soccorso né appurare le condizioni dei tre giovani, successivamente trasportati con ambulanza del 118 presso l’ospedale Nostra Signora di Bonaria di San Gavino Monreale, in codice verde, cavandosela infine con lesioni lievi.