Una soluzione che potrebbe non essere più necessaria, alla luce della ripresa dei trasporti per i prodotti freschi e deperibili, ma che ha messo in allarme un comparto che conta numerosi lavoratori nella provincia di Oristano. “La sola azienda Cellino ha fermi 150 lavoratori. Anche la società L’Orto di Eleonora è ferma”, commenta Manca, spiegando che “le aziende che hanno prodotti freschi non possono raccogliere i prodotti e quel che era stato già raccolto è andato perso”.

Sono in ferie (forzate) da alcuni giorni diversi dipendenti delle aziende agroalimentari del territorio di Oristano: aziende nelle quali quale la produzione è ferma, come conseguenza della mobilitazione degli autotrasportatori.

Roberta Manca

Fonte: Link Oristano

