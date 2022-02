Per la cattura servono le condizioni giuste, ma una mattina l’esemplare sembra essere peggiorato: ha il collo ingrossato e non c’è tempo da perdere. I volontari decidono di intervenire: entrano nella acque della laguna, nuotando a pelo d’acqua con il supporto della barca di un giovane pescatore. È mercoledì 9 febbraio.

L’esemplare viene avvistato per la prima volta, a Marceddì, lo scorso 6 febbraio: ha una lenza aggrovigliata sulle zampe che arriva fino al collo e le impedisce, probabilmente, di alimentarsi. Una volontaria della Lega Italiana Protezione Uccelli lo segue e lo tiene monitorato per giorni, comunicando agli altri soci ogni variazione.

Ha tentato da sola, con il becco, di liberarsi e salvarsi dalla stretta di una lenza. E con lei i volontari della Lipu, appostati per ore al freddo, aspettando di poter intervenire per recuperarla e i veterinari della Clinica Due Mari di Oristano, dove è arrivata ormai stremata.

L'esemplare femmina di fenicottero in Clinica - Foto di Clinica Due Mari

La Lipu Oristano ha provveduto a segnalare il fenomeno dell’abbandono di lenze e altri strumenti simili alla Capitaneria di Porto, al Corpo Forestale e ai sindaci: “Continuiamo a denunciare questo tipo di avvenimenti in tutti i modi possibili”, concludono, “ma le cose non sembrano cambiare”.

