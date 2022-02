Zeddiani

Nuovi particolari sulla drammatica vicenda

E’ stata uccisa con alcune martellate alla testa, mentre dormiva nella sua casa di via Roma, a Zeddiani, Daniela Cadeddu, la donna di 51 anni, originaria di Cabras, vittima dell’ennesimo drammatico femminicidio. E’ questo lo scenario investigativo emerso dall’interrogatorio del marito Giorgio Meneghel, 52 anni, agricoltore di Zeddiani, accusato ora di omicidio volontario. E’ stato l’uomo a chiamare i carabinieri poco dopo le 7 del mattino e a raccontare poi ai militari quei drammatici momenti.

Meneghel avrebbe reso una confessione e ai carabinieri ha raccontato di dissapori con l’ex moglie e di problemi personali. In particolare l’agricoltore ultimamente avrebbe avuto problemi di salute e difficoltà col lavoro.

Impegnato con alcune serre nel vicino comune di Baratili San Pietro, insieme alla mamma gestiva un punto vendita in proprio, ricavato al pieno terra della casa dei genitori, dove vive da anni, da quando di fatto si era separato dalla moglie. La donna era rimasta nella loro casa, a fianco. Le due abitazioni sarebbero comunicanti e ciò stamane ha consentito a Giorgio Meneghel di raggiungere la camera da letto e colpire mortalmente la donna.

Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica di Oristano, Sara Ghiani e curate dai carabinieri al comando del colonnello Mariano Lai, responsabile del Reparto investigativo provinciale, e del comandante della Compagnia di Oristano, il colonnello Paolo Montorsi.

A Zeddiani sono al lavoro anche i carabinieri del Ris per gli accertamenti scientifici.

Reazioni. In paese le prime reazioni sono state di stupore e commozione. “Un fatto gravissimo e imprevedibile per una comunità tranquilla come la nostra”, ha detto sindaco Claudio Pinna. “Siamo ancora increduli, anche come amministratori”.

“In Comune ai servizi sociali non risultavano situazioni delicate da seguire”, ha aggiunto il sindaco. “Non abbiamo elementi per capire che cosa sia successo”.

Da Oristano, il Centro antiviolenza “Donna Eleonora” e l’associazione Prospettiva Donna hanno inviato un messaggio di vicinanza alla famiglia di Daniela Careddu, offrendo “piena disponibilità ai parenti, invitandoli a prendere contatto con il Centro per poter essere sostenuti/e in un percorso di supporto specifico. La tragicità di quanto è accaduto coinvolge tutti e tutte noi, ognuno e ognuna nel proprio ruolo e tutti insieme come comunità e come rete”.

“Un’altra vittima innocente paga con la vita il frutto di una violenza che sempre più spesso viene generata tra le mura domestiche”. Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, nell’esprimere il cordoglio anche dell’Assemblea per il delitto di Zeddiani.

“È ora di dire basta: per combattere i femminicidi è necessario anche puntare sull’educazione dei più giovani. Aiutiamo le nuove generazioni a capire meglio il significato di ‘rispetto’ nei confronti del prossimo in generale e soprattutto fra i generi”, ha aggiunto Pais. “Uccidere una donna è una violenza inaudita che non merita mai attenuanti o giustificazioni”.

Sabato, 5 febbraio 2022