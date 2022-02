Presa di posizione della senatrice sarda

“Il Codice rosso, fortemente voluto dalla Lega, è stato un piccolo passo per la tutela e la prevenzione, ma bisogna fare di più, affinché tragedie simili siano solo un lontano ricordo”: lo dichiara la senatrice della Lega Lina Lunesu, componente della commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, dopo il dramma verificatosi ieri a Zeddiani dove una donna di 51 anni, originaria di Cabras, Daniela Cadeddu, è rimasta vittima dell’ennesimo drammatico femminicidio, uccisa a martellate nel sonno dal marito Giorgio Meneghel, 52 anni, agricoltore di Zeddiani, accusato ora di omicidio volontario.

“L’omicidio di Daniela Cadeddu è l’ennesimo femminicidio nel nostro Paese”, sostiene la senatrice Lunesu. “Una scia di sangue senza fine che adesso vede protagonista un ex marito che uccide a martellate una donna sorprendendola nel sonno. L’omicidio in provincia di Oristano è solo l’ultimo atto di una vera e propria emergenza sociale. È necessario un intervento, partendo dalle scuole, per educare le future generazioni al rispetto per le mamme, per le mogli e per le compagne”.

Lunedì, 7 febbraio 2022

