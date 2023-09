Femminicidio di Rossella Nappini, fermato un 45enne

L’intensa attività investigativa delle ultime ore da parte degli inquirenti potrebbe aver già portato ad una svolta importante nel femminicidio di Rossella Nappini, l’infermiera di 52 anni uccisa a coltellate ieri mattina in via Giovanni Allievo nel quartiere Trionfale a Roma. È stato infatti fermato un uomo marocchino di 45 anni, che le forze dell’ordine credono possa essere l’autore dell’efferato omicidio. Nulla è stato ancora confermato ma è certo che la Procura abbia già interrogato diverse persone vicine a Rossella, a cominciare dall’ex compagno, per capire cosa sia accaduto nella vita del l’infermiera nelle ore prima del delitto e soprattutto il suo movente. Si continua anche a cercare senza sosta l’arma con cui è stata colpita la donna, che dalle ferite riportate si presume essere un coltello o comunque un oggetto contundente. Si attendono risvolti e chiarimenti nelle prossime ore.