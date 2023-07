Femminicidio di Romina Meloni, niente ergastolo per Ettore Sini: sconterà 28 anni

Dalla condanna all’ergastolo a ventotto anni. Ettori Sini, , ex agente penitenziario di Bono, 53 anni, evita il “fine pena mai” per il femminicidio di Romina Meloni: il 31 marzo 2019 a Nuoro l’aveva uccisa con un colpo di pistola. Il 23 novembre 2022 la decisione dei giudici di annullare la sentenza di appello per l’uccisione dell’infermiera. I giudici avevano escluso che Sini avesse agito per motivi abbietti. Oggi la Corte d’assise d’appello ha deciso che dovrà scontare ventotto anni di carcere.

In aggiornamento