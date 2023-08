Femminicidio di Anna Scala, l’ex ha confessato

Il dramma di Anna Scala, 56 anni , trovata senza vita nel bagagliaio dell’auto ieri pomeriggio, sembra essere arrivato già a una svolta. L’ex compagno della donna, Salvatore Ferraiuolo, 54 anni, è stato fermato e avrebbe confessato l’omicidio ed è ora accusato di omicidio premeditato. L’uomo era già stato denunciato per stalking dalla vittima ed è ora detenuto nel carcere di Poggioreale.

In base a quanto trapelato fino ad ora grazie alle testimonianze delle persone in zona, Anna stava aprendo il bagagliaio della macchina quando è stata sorpresa alle spalle e colpita ripetutamente alla schiena con un’arma da taglio. Dopo aver nascosto il corpo, l’omicida sarebbe scappato in scooter. Ad allertare i vicini delle palazzine limitrofe le urla disperate della vittima provenire da un garage. Un vicino ha anche provato a inseguire l’uomo vestito di nero che fuggiva con l’arma del delitto in mano ma non è riuscito a bloccarlo.

Nelle prossime ore dovrebbe essere effettuata l’autopsia sul corpo della vittima.