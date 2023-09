Femminicidio Alghero, al via il processo d'appello per Farci - Notizie

Si è aperto questa mattina in Corte d'assise d'appello di Sassari il processo di secondo grado nei confronti di Massimiliano Farci, il 56enne di Assemini condannato in primo grado all'ergastolo più 18 mesi di isolamento diurno per il femminicidio della compagna,...

Fonte: Ansa Sardegna