Fedez di nuovo in sala operatoria, operato d'urgenza per altre emorragie: "E' debole e stremato"

Fedez operato di nuovo d’urgenza al Fatebenefratelli di Milano, dove è ricoverato da qualche giorno ed è già stato sottoposto a un intervento chirurgico, con trasfusioni di sangue, in seguito a due emorragie causate da ulcere che, a quanto si è saputo, si sono sviluppate vicino ai punti di sutura della ferita causata, un anno e mezzo fa, dalla rimozione di un raro tumore al pancreas.

Stanotte il rapper è stato nuovamente portato in sala operatoria per una gastroscopia urgente per tamponare il sanguinamento di un’altra ulcera. Con lui, in ospedale, la moglie Chiara Ferragni e i genitori: secondo fonti interne all’ospedale, è molto debole e stremato dal susseguirsi degli eventi, ma il sanguinamento è stato bloccato. Si escludono, come invece era stato auspicato, le dimissioni nei prossimi giorni.

I fan sono in apprensione, e inondano i social di messaggi di affetto e pronta guarigione, anche se sono altrettanto numerosi i messaggi di odio e livore. Da giorni né Fedez né la Ferragni, tornata in anticipo dalle sfilate di Parigi, postano sui loro profili social.