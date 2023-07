Federica Sciarelli ritrova il ragazzino scomparso in spiaggia

Ritrovato il ragazzino di 15 anni scomparso dalla spiaggia di Maccarese, sul litorale nord di Roma: a ritrovarlo è stata Federica Sciarelli, la popolare conduttrice del programma “Chi l’ha visto”, che attorno alle 16 ha notato il ragazzino ed ha subito avvisato i soccorritori, attendendo poi assieme a lui l’arrivo dei genitori, che non avevano più sue notizie dal mattino.

“Sta bene il ragazzo scomparso sul litorale di Roma. Mentre erano in corso le ricerche, è stato notato intorno alle 16 sulla spiaggia di Palidoro davanti all’ospedale “Bambino Gesù” da Federica Sciarelli, che è rimasta con lui mentre arrivavano i genitori”- il comunicato del programma Rai per informare dell’accaduto.

Si suppone che il giovane, affetto da alcune patologie, si sia perso e abbia iniziato a vagare per il litorale fino al momento in cui la Sciarelli non lo ha trovato davanti all’ospedale Bambin Gesù e ha chiamato i soccorsi e i suoi genitori.