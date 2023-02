Federfarma,tessera sanitaria di nuovo attivabile in farmacia - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 10 FEB - Il disagio per la tessera sanitaria non attivabile in farmacia sta per finire: c'è il via libera dalla commissione tecnica della Regione per le riattivazioni dopo l'incontro in assessorato alla Sanità con i vertici di Federfarma Sardegna.

Il servizio di attivazione della tessera sanitaria in farmacia era cessato il primo gennaio scorso e il suo stop ha creato disagi a centinaia di cittadini sardi. Ora il nuovo accordo, che prevede la ripresa immediata del servizio in vista della elaborazione di un nuovo contratto.

"Siamo soddisfatti - dice Pierluigi Annis, numero uno di Federfarma in Sardegna - perché il confronto con i tecnici incaricati dalla Regione è stato rapido e costruttivo. L'accordo sulla ripresa del servizio c'è mentre lo schema della nuova convenzione dovrà essere valutato nei prossimi mesi. Ma la cosa più importante è che già nelle prossime ore la tessera sanitaria potrà essere attivata in farmacia. Il nostro obiettivo, soprattutto dopo la dura esperienza del Covid, è fare in modo che le nostre farmacie siano centri pubblici e di prossimità per i servizi sanitari oltre che per i farmaci".

Federfarma, nel territorio regionale, conta più di 600 attività ed è presente in tutti i Comuni della Isola. (ANSA).



