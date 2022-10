Sedilo

Buona la partenza dei cammini nel Barigadu promossi dall’Ufficio per la pastorale del turismo della diocesi di Oristano

Sono stati 32, provenienti da 7 centri dell’Oristanese, i pellegrini che hanno preso parte al primo dei 15 cammini attorno al lago Omodeo promossi dall’Ufficio per la pastorale del turismo della diocesi di Oristano, guidato da don Ignazio Serra.

Sedilo è stata la meta scelta per l’esordio dell’iniziativa, che proseguirà fino a marzo e toccherà 18 paesi. “Abbiamo cominciato dal paese dell’Ardia per la ricchezza delle sue sette chiese e le tradizioni legate al culto del Santo Imperatore Costantino Magno, per non parlare del sito archeologico di Iloi, dove oltre al nuraghe, in poche centinaia di metri si trovano due tombe dei giganti, un dolmen e le domus de janas. E infine per la bellezza di un borgo con vista sul lago, immerso nella natura”, ha spiegato don Ignazio Serra.

Prima tappa in chiesa, dove i pellegrini sono stati accolti dal parroco don Battista Mongili, che ha illustrato le caratteristiche della parrocchiale dedicata a San Giovanni Battista (sec. XV ) e del santuario di San Costantino (sec. XVI), passando poi in rassegna anche le altre 5 succursali sparse nel centro abitato.

Il sacerdote ha risposto alle domande su come si svolgono i riti, la processione e le celebrazioni del 6 e 7 luglio, i giorni clou della festa. Si è intrattenuto anche per parlare del registro che il parroco custodisce sotto chiave dove sono segnati i nominativi dai quali, di anno in anno, si sceglie la Prima Pandela (il capocorsa dell’Ardia).

Dopo la preghiera del pellegrino e la benedizione di don Mongili, i camminatori hanno percorso la via Eleonora. “Lungo la strada, l’amministrazione ha collocato una serie di pannelli che narrano al turista con poco testo e belle fotografie i maggiori siti archeologici, le chiese, le tradizioni, i sapori e le bellezze naturalistiche del territorio e del borgo”, spiega don Serra. “Giunti in periferia e, imboccata la discesa verso il santuario, si è sostato presso la statua che rappresenta l’Imperatore a cavallo. Alessio e Simone, appassionati dell’Ardia e del paese, hanno raccontato con dovizia di particolari i giorni della festa e che cosa significhi essere scelti a prendervi parte in forma attiva, come pure il concorso corale dell’intera comunità nel dar vita all’evento religioso, spirituale e sociale che tutti – sedilesi e no – vivono e rivivono di anno in anno”.

Immancabile la tappa a Su Frontigheddu, punto di partenza della corsa: “È parso a tutti di rivivere la bellezza di uno degli eventi che esprimono l’identità di un’intera isola: la fierezza di una comunità, la bellezza della fede, la gioia di una festa, il trionfo dei sapori, la memoria che si rinnova nella storia e la magia della condivisione”, così descrive il momento don Ignazio Serra.

La tappa successiva è stata all’interno del santuario, dove don Ignazio Serra ha invitato a un secondo momento di preghiera con la recita di un salmo nel quale la creazione tutta loda il Creatore. Il gruppo ha, quindi, ascoltato la testimonianza di una pellegrina che per ben due volte, con la sua famiglia, ha percorso il cammino francese sino a Santiago di Compostela: 800 km condensati in 3 minuti per narrare un’esperienza che permane scolpita nella mente e nel cuore e che ora continua nei cammini attorno al lago Omodeo.

Usciti di nuovo all’aperto, il gruppo è risalito sino alla strada de su Pranu. All’intorno, abbarbicati sui colli, lo spettacolo del lago, con l’incanto dei piccoli borghi di Sorradile, Bidoni, Ardauli, Nughedu Santa Vittoria. A motivo dell’abbassamento delle acque, durante il periodo estivo, ecco riemergere Urasala, uno dei 12 nuraghi sommersi dalle acque; come pure degli isolotti, qua e là, mentre le rive si fanno più ampie e le piogge delle scorse settimane tingono di verde le campagne circostanti.

“Niente di meglio, mentre gli occhi contemplano la vastità e bellezza del lago, sostare per recitare la preghiera per la terra di Papa Francesco come invito a gioire e custodire la Casa comune, affidataci perché la curiamo e la doniamo integra a chi verrà dopo di noi”, ha commentato don Ignazio Serra.

Dopo due ore e mezza di cammino lento, il gruppo ha raggiunto di nuovo Sedilo, per portarsi nel cortile di una casa antica, all’ombra di un pergolato, per ripararsi da una giornata che, a metà ottobre, ha registrato 28°. In questo spazio all’aperto, locali, turisti e pellegrini hanno sorseggiato la bontà di sette birre prodotte da un birrificio aperto da un giovane del paese, dove è anche possibile consumare i pasti a base di prodotti a km zero.

Il prossimo appuntamento con i cammini è previsto per domenica 30 ottobre a Neoneli, per ripercorrere il cammino di 6 km che dal 1° settembre, ogni giorno, i novenanti compiono sino al novenario de S’Angelu.