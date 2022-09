Oristano

Interventi annunciati per i prossimi giorni dalla Provincia



Nuovi trattamenti di disinfestazione contro le zanzare nell’Oristanese, per combattere la diffusione della Febbre del Nilo. Nei territori in cui è stata riscontrata la presenza del virus della West Nile Disease la Provincia – che prosegue con i monitoraggi periodici – ha attivato il protocollo previsto dal Piano nazionale arbovirosi 2020-2025.

Sono stati programmati i trattamenti aerei contro le zanzare adulte nei centri abitati e nelle immediate periferie dei Comuni di Baratili San Pietro, Nurachi e Riola Sardo.

Proprio in quest’ultimo centro, dove nei giorni scorsi è stato accertato un caso di contagio, si partirà venerdì 23 settembre, da mezzanotte alle 4, con il primo trattamento. Nella stessa giornata gli operai saranno anche a Baratili – dalle 4 alle 7 – e sabato a Nurachi, dalle 4.30 alle 7.

“Si tratta di una disinfestazione preventiva”, spiega il sindaco di Nurachi, Renzo Ponti, “in seguito alla scoperta di zanzare portatrici del virus. Già sabato si è effettuato un primo trattamento casa per casa nella zona di quel ritrovamento”.

Durante il trattamento devono essere adottate le solite precauzioni: tenere chiuse porte e finestre, non circolare durante l’erogazione dell’insetticida, mettere al riparo eventuali piccoli animali domestici e oggetti utilizzabili da bambini e adulti, non consumare per almeno 6 giorni frutta e ortaggi che possano essere stati contaminati dall’insetticida.

La Provincia spiega che svolge la propria attività di prevenzione nelle aree pubbliche, ma spesso i focolai presenti in ambito privato hanno un forte ruolo sulle infestazioni.

“Per questo”, ricorda una nota dell’amministrazione, “i cittadini sono chiamati ad adottare un comportamento adeguato e corretto al fine di ottenere i migliori risultati nel controllo delle popolazioni di zanzare: evitare l’abbandono di contenitori (bidoni, sottovasi, secchi, lattine, barattoli di qualsiasi dimensione), dove potrebbe depositarsi acqua; svuotare prontamente i contenitori con acqua eventualmente presenti in terrazze, giardini, orti e, ove non sia possibile lo svuotamento, provvedere alla chiusura con coperchi o zanzariere; tenere sgombri cortili e aree aperte da erbacce e rifiuti di ogni genere, pulire le grondaie per permettere lo scorrimento delle acque piovane, svuotare piscine non in esercizio e fontane, o eseguirvi adeguati trattamenti larvicidi”.

Attualmente le persone contagiate dal virus della West Nile Disease in provincia sono complessivamente sette: cinque a Oristano, una a Simaxis e una a Riola Sardo.

Mercoledì, 21 settembre 2022