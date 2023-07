Febbre del Nilo: torna la paura. Animale positivo al virus in provincia di Oristano

Oristano

L’allarme dell’Istituto superiore di sanità

La Febbre del Nilo è tornata in provincia di Oristano. Secondo quanto reso noto dall’Istituto nazionale di sanità il virus West Nile (WNV) è stato riscontrato in un animale alla fine del mese scorso. Un caso analogo in provincia di Cagliari.

Nella penisola, in Emilia Romagna, invece, si registra il primo caso quest’anno di infezione da virus nell’uomo. La positività è stata segnalata in un donatore di sangue nella Provincia di Parma (già colpita dalla circolazione del virus negli animali vettori). Inoltre, salgono a 14 le Province con dimostrata circolazione di WNV in vettori e animali, appartenenti a 5 Regioni: oltre alla Sardegna e all’Emilia Romagna, anche il Piemonte, la Lombardia e la Sicilia. Sempre secondo quanto reso noto dall’Istituto nazionale di sanità.

Quest’anno la stagione di trasmissione di malattie trasmesse da insetti ha avuto un inizio precoce in Italia. La circolazione del virus West Nile, infatti, è stata confermata dalla presenza del virus in pool di zanzare e in avifauna nel paese già nel mese di maggio 2023. Sono state di conseguenza attivate precocemente le misure di prevenzione su trasfusioni e trapianti nelle aree interessate. Recentemente anche l’Ecdc ha lanciato un alert sulle zanzare invasive e i conseguenti rischi per la salute.

Sebbene ad oggi non siano stati notificati casi confermati di infezione nell’uomo da virus West Nile contratti nei mesi di aprile e maggio 2023, avverte l’Iss, è possibile che la circolazione di questo o di altri patogeni trasmessi da insetti possa aumentare nelle prossime settimane.

I precedenti in provincia di Oristano. Lo scorso 22 novembre in provincia di Oristano si era registrato il decesso di uno degli otto ammalati oristanesi che nei mesi precedenti avevano contratto la Febbre del Nilo. Viveva a Oristano. Era rimasto contagiato quattro mesi prima. Le sue condizioni erano state giudicate subito gravi. L’uomo, un pensionato, era stato ricoverato all’ospedale San Martino di Oristano ed era entrato in coma. Soffriva anche di alcune altre patologie.

Si era registrato un lieve miglioramento successivamente, ma di fatto era rimasto in uno stato comatoso e trasferito in una residenza sanitaria assistita.

Era stata questa la terza vittima con la Febbre del Nilo in provincia di Oristano.

Il 20 ottobre dello scorso anno, si era avuta notizia del decesso di un uomo di 89 anni, di Oristano, al quale la malattia era stata accertata alla fine del mese di agosto, mentre si trovava ricoverato all’ospedale San Martino. L’uomo era deceduto anche lui in una residenza sanitaria assistita della provincia, dov’era stato trasferito.

In precedenza il decesso di una donna di Marrubiu, avvenuto a Cagliari: in questo caso si era proceduto al trasferimento dall’ospedale San Martino, in seguito alla comparsa dei sintomi del virus della Febbre del Nilo.

Almeno altri due pazienti contagiati dal virus della Febbre del Nilo erano usciti dall’ospedale con lesioni gravissime di carattere neurologico: alcuni avevano dovuto ricorrere ai ricoveri in strutture assistite.

Nel territorio provinciale si era avuta notizia di otto casi di contagio dal virus della Febbre del Nilo: uno a Simaxis, cinque a Oristano, uno a Riola Sardo e uno a Marrubiu.

Martedì, 13 luglio 2023