Il suo nome era nell’elenco degli ultrasessantenni colpiti dalla West Nile. Masala soffriva anche di altre patologie che hanno complicato il percorso di guarigione. Il pasticcere lascia la moglie, Graziella, e il figlio, Claudio. Per tantissimo tempo è stato tra i nomi di spicco della pasticceria e caffetteria Crem Rose, nella centralissima via Cagliari. La sua scomparsa ha gettato tantissimi cittadini e colleghi nello sconforto: su Facebook ci sono già tanti commenti di cordoglio anche da parte dei gestori di vari bar di Oristano.

C’è il terzo morto per febbre del Nilo. Oristano piange lo storico pasticcere Luigi Masala. Era stato ricoverato in ospedale qualche mese fa, poi è stato trasferito in una struttura sanitaria di Nuoro. Ma è rimasto in condizioni critiche e oggi è deceduto.

