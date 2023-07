Febbre del Nilo: scatta la disinfestazione a Solarussa e Siamaggiore

Solarussa

C’è anche un’ordinanza del sindaco Tendas

Scattano subito le disinfestazioni a Solarussa e a Siamaggiore dopo il rinvenimento di una cornacchia positiva al virus della West Nile Disease, la febbre del Nilo.

Il sindaco di Solarussa Mario Tendas ha dato notizia che il settore ambiente della Provincia di Oristano ha disposto il trattamento nei centri abitati e nelle immediate periferie. L’operazione segue un’immediata richiesta partita stamane proprio dal sindaco Tendas.

Il trattamento avverrà nella notte tra domenica e lunedì. Questi gli orari di massima: ore 2 Solarussa, ore 4 circa Siamaggiore, ore 5.30 circa Pardu Nou.

Da qui anche l’invito della responsabile del servizio della Provincia di Oristano, Maddalena Irranca, a tenere chiuse porte e finestre, non circolare durante l’erogazione dell’insetticida, mettere al riparo picoli animali e oggetti utilizzabili da bambini e adulti, non consumare frutta e ortaggi, eventualmente contaminati, per almeno sei giorni.

Dal canto suo il sindaco di Solarussa Mario Tendas ha adottato anche un’apposita ordinanza con la quale dispone una serie di provvedimenti per gli enti competenti in materia di sanità pubblica e richiama anche i privati a comportamenti di prudenza e tutela.