Sotto choc e addolorato anche il sindaco, Luca Corrias, in lotta da settimane con la Provincia per una disinfestazione che, purtroppo, sinora è stata solo parziale: “Sono vicino a tutti i familiari della nostra Tonina, la sua è una morte che ci lascia sgomenti. Proprio oggi ho mandato un nuovo sollecito alla Provincia, chiedendo che venga fatta quanto prima una disinfestazione in tutto il paese e non solo nella zona della borgata, visto che è attraversato da un corso d’acqua. Siamo invasi dalle zanzare, soprattutto in questo periodo, e la situazione è ancora molto critica”.

È morta la donna di Marrubiu ricoverata al Brotzu dopo essere stata contagiata dalla febbre del Nilo. Tonina Pisola, questo il nome della vittima, aveva sessantacinque anni ed era affetta da altre patologie. Sin da subito in gravi condizioni, non è mai migliorata e il suo cuore si è fermato, nel reparto di Rianimazione del più grosso ospedale sardo, qualche ora fa. La notizia della sua scomparsa ha subito fatto il giro del paesino dell’Oristanese, gettando tutti nello sconforto e nella disperazione. I suoi concittadini avevano pregato, sino all’ultimo, che potesse salvarsi.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail